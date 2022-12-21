ГАЛЕРЕЯ | Нимфы гоу-гоу и модные гости: Смотрите, как ярко прошла вечеринка „Танцевальный Рай Retro Special“
В пятницу, 12 мая, гости Танцевального Рая Retro Special совершили путешествие между прошлым и настоящимПод русские ретро-хиты и их современные ремиксы мы окунулись в прошлое, но самыми новыми горячими хитами резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson вернули нас в наши дни.
Танцевальный Рай проходил сразу на двух этажах загадочного клуба Vatican, и посетители с восторгом перемещались от одного танцпола к другому, следуя за шоу-программой и не желая ничего пропустить.
Эстетическое наслаждение гостям обеспечила уникальная шоу-программа светодиодных балерин, а звуки лед-саксофона Henri Aruküla добавили акустической феерии. Очаровательные нимфы гоу-гоу придали эйфории вечеру.
Спецэффекты и специальные украшения переносили гостей на планету самой любимой музыки и приятных воспоминаний – ретро!
Вечеринки „Танцевальный рай“ – это всегда соблазн, перед которым невозможно устоять!
Организаторы благодарят всех гостей и приглашают присоединиться на следующий вояж Танцевальный рай ISLAND PARTY FEST, который пройдет 15-17 ИЮЛЯ на острове VIIRELAID. Подробнее: https://www.facebook.com/events/228850543191957