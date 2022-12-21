Шоубиз
24.05.2023, 15:00

ГАЛЕРЕЯ | Нимфы гоу-гоу и модные гости: Смотрите, как ярко прошла вечеринка „Танцевальный Рай Retro Special“

 
Tantsevalnõ Rai Retro 2023
Tantsevalnõ Rai Retro 2023
ФОТО: Rauno Liivand

В пятницу, 12 мая, гости Танцевального Рая Retro Special совершили путешествие между прошлым и настоящимПод русские ретро-хиты и их современные ремиксы мы окунулись в прошлое, но самыми новыми горячими хитами резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson вернули нас в наши дни.

Танцевальный Рай проходил сразу на двух этажах загадочного клуба Vatican, и посетители с восторгом перемещались от одного танцпола к другому, следуя за шоу-программой и не желая ничего пропустить.

Эстетическое наслаждение гостям обеспечила уникальная шоу-программа светодиодных балерин, а звуки лед-саксофона Henri Aruküla добавили акустической феерии. Очаровательные нимфы гоу-гоу придали эйфории вечеру.

Спецэффекты и специальные украшения переносили гостей на планету самой любимой музыки и приятных воспоминаний – ретро!

Вечеринки „Танцевальный рай“ – это всегда соблазн, перед которым невозможно устоять!

Организаторы благодарят всех гостей и приглашают присоединиться на следующий вояж Танцевальный рай ISLAND PARTY FEST, который пройдет 15-17 ИЮЛЯ на острове VIIRELAID. Подробнее: https://www.facebook.com/events/228850543191957

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