ГАЛЕРЕЯ | Нимфы гоу-гоу и модные гости: Смотрите, как ярко прошла вечеринка „Танцевальный Рай Retro Special“

В пятницу, 12 мая, гости Танцевального Рая Retro Special совершили путешествие между прошлым и настоящимПод русские ретро-хиты и их современные ремиксы мы окунулись в прошлое, но самыми новыми горячими хитами резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson вернули нас в наши дни.