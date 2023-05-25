Радио 4 приглашает на семейный день в парк Тондираба: хедлайнером станет Алика Милова(2)
В воскресенье, 28 мая, в столичном парке Тондираба состоится семейный день, организованный Радио 4 по случаю своего 30-летия. Начало мероприятия в 12:00.
1 мая Радио 4 исполнилось 30 лет. По этому случаю в воскресенье, 28 мая, в парке Тондираба состоится праздничное мероприятие, куда ожидаются все – от мала до велика.
В программе: увлекательное спортивное ориентирование на местности, зажигательные танцевальные тренировки под руководством ведущего утреннего шоу на Радио 4 Александра Жемжурова, который по совместительству тренер по танцам.
На тренажерной площадке под открытым небом будут проходить показательные тренировки для всех желающих. Там же состоится и урок йоги. Самых маленьких посетителей праздника ждет интересное обучение правилам дорожной безопасности в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны.
Кульминацией праздника станет выступление участницы „Евровидения 2023“ от Эстонии Алики Миловой, концерт которой будет транслироваться в прямом эфире на Радио 4.
Мероприятие поддерживает посольство Германии в Таллинне.
Программа семейного дня Радио 4:
12:00 – начало мероприятия + начало спортивного ориентирования
[баскетбольная площадка + площадка перед кафе]
12:15 – танцевальная тренировка
[баскетбольная площадка]
12:30 – уличная тренировка
[тренажерная площадка]
12:30 – показательные выступления на роликовых коньках
[uisupark]
12:45 – обучение правилам дорожной безопасности для детей
[городок дорожного движения]
13:00 – тренировка по йоге
[тренажерная площадка]
13:15 – танцевальная тренировка
[баскетбольная площадка]
13:30 – уличная тренировка
[тренажерная площадка]
13:30 – показательные выступления на роликовых коньках
[uisupark]
13:45 – окончание спортивного ориентирования / призы участникам
[площадка перед кафе]
14:00 – концерт Алики Миловой
[баскетбольная площадка, сцена Радио 4]
15:00 – окончание мероприятия