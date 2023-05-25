Радио 4 приглашает на семейный день в парк Тондираба: хедлайнером станет Алика Милова

1 мая Радио 4 исполнилось 30 лет. По этому случаю в воскресенье, 28 мая, в парке Тондираба состоится праздничное мероприятие, куда ожидаются все – от мала до велика.

В программе: увлекательное спортивное ориентирование на местности, зажигательные танцевальные тренировки под руководством ведущего утреннего шоу на Радио 4 Александра Жемжурова, который по совместительству тренер по танцам.

На тренажерной площадке под открытым небом будут проходить показательные тренировки для всех желающих. Там же состоится и урок йоги. Самых маленьких посетителей праздника ждет интересное обучение правилам дорожной безопасности в сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны.

Кульминацией праздника станет выступление участницы „Евровидения 2023“ от Эстонии Алики Миловой, концерт которой будет транслироваться в прямом эфире на Радио 4.

Мероприятие поддерживает посольство Германии в Таллинне.



Программа семейного дня Радио 4:

12:00 – начало мероприятия + начало спортивного ориентирования

[баскетбольная площадка + площадка перед кафе]



12:15 – танцевальная тренировка

[баскетбольная площадка]



12:30 – уличная тренировка

[тренажерная площадка]



12:30 – показательные выступления на роликовых коньках

[uisupark]



12:45 – обучение правилам дорожной безопасности для детей

[городок дорожного движения]



13:00 – тренировка по йоге

[тренажерная площадка]



13:15 – танцевальная тренировка

[баскетбольная площадка]



13:30 – уличная тренировка

[тренажерная площадка]



13:30 – показательные выступления на роликовых коньках

[uisupark]



13:45 – окончание спортивного ориентирования / призы участникам

[площадка перед кафе]



14:00 – концерт Алики Миловой

[баскетбольная площадка, сцена Радио 4]



15:00 – окончание мероприятия