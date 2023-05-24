В субботу состоится традиционная весенняя ярмарка Кристийне и Венецианский карнавал

Весенняя ярмарка Кристийне является давней традицией – на этот раз на ярмарке будут представлены более 60 торговцев. Венецианский карнавал проводится на островке парка Лёвенру уже в 11-й раз.

„Мы приглашаем всех гостей на традиционную весеннюю ярмарку и Венецианский карнавал – зрелищное шоу, которое привлекает как местных жителей, так и жителей из других районов города. И ярмарка, и карнавал бесплатны для посетителей. Ждем всех уже в субботу!“, – приглашает старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.