24.05.2023, 15:30
В субботу состоится традиционная весенняя ярмарка Кристийне и Венецианский карнавал
ФОТО: Kristiine linnavalitsus
В субботу, 27 мая, началом в 10 часов в парке Лёвенру пройдет традиционная весенняя ярмарка Кристийне, а в 13 часов откроется Венецианский карнавал.
Весенняя ярмарка Кристийне является давней традицией – на этот раз на ярмарке будут представлены более 60 торговцев. Венецианский карнавал проводится на островке парка Лёвенру уже в 11-й раз.
„Мы приглашаем всех гостей на традиционную весеннюю ярмарку и Венецианский карнавал – зрелищное шоу, которое привлекает как местных жителей, так и жителей из других районов города. И ярмарка, и карнавал бесплатны для посетителей. Ждем всех уже в субботу!“, – приглашает старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Мероприятие бесплатное!