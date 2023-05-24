Не опоздайте - выгодные билеты на XIII Молодежный праздник песни и танца доступны еще только 7 дней!
XIII Молодежный праздник песни и танца „Püha on maa“ пройдет с 30 июня по 2 июля на Таллиннском Певческом поле и Центральном стадионе Калеви. Билеты со скидкой продаются только до конца мая. В этот раз проведения Праздника, как для зрителей певческого, так и для зрителей праздника танца в качестве важного новшества будут установлены большие экраны, благодаря которым будет демонстрироваться как происходящее на сцене, так и те танцевальные узоры, которые будут рисовать танцоры.
По словам главного постановщика XIII Молодежного танцевального праздника „Мосты“ Агне Куррикофф-Херман, летний танцевальный праздник удивит зрителей размещенным на стене маяка большим экраном, на котором будет демонстрироваться с высоты происходящее на поле, где будут находиться танцоры. „Если раньше танцевальные узоры открывались во всей красе, прежде всего, зрителям в средних секторах, то на этот раз зрители смогут увидеть их во всей красе благодаря большому экрану вне зависимости от места. Это была давняя мечта, которая теперь сбылась“, — сказала Куррикофф-Херман, добавив, что большие и мощные узоры, которые выводят танцоры, являются важной частью праздника танца. В этот раз на поле стадиона выйдут почти 8400 юных танцоров и на поде стадиона будут выводиться знакомые нам крестики-нолики и красивые национальные узоры, которые украшали пояса разных уездов.
Но на этом инновации не заканчиваются. Уже ставшая привычной сцена для музыкантов находится не там, где была раньше, а перенесена на другой конец прошедшего капитальный ремонт стадиона „Калеви“ — в так называемые марафонские ворота, как танцоры это знают и называют.
По данным Piletilevi, которая занимается продажей билетов на XIII Молодежный праздник песни и танца, по состоянию на май на выступления праздника танца было куплено около 27 000 билетов, так что на каждое выступление все еще доступно не менее 600 билетов. На песенный праздник продано более 20 000 билетов, а в сектор скамеек с местами на певческом поле могут попасть еще 1500 человек. Примечательно что интерес как к песенному, так и к танцевальному празднику значительно выше, чем в период предыдущей продажи билетов прошлого Молодежного праздника песни и танца, который состоялся в 2017 году. Всего на три выступления праздника танца будет продано чуть менее 30 000 билетов, а праздник песни смогут посетить около 60 000 зрителей.
Piletilevi рекомендует приобрести билет на Праздник песни и танца как можно раньше и не откладывать это на последний момент. В предыдущие годы билеты на праздник танца всегда были полностью распроданы еще до его начала, и даже билеты на Певческое поле в какой-то момент могут быстро закончиться.
Каждый, кто покупает электронный билет у Piletilevi, получает билет в формате Wallet, который можно сохранить в соответствующем телефонном приложении (wallet или pass2u). Отправляясь на Праздник песни или танца, необходимо найти билет и загрузить его еще до прибытия на место проведения Праздника. Поскольку во время Праздника на небольшой территории находится много разных смарт-устройств, то интернет-сеть сильно перегружена, и загрузка билета может быть серьезно нарушена. Все покупатели электронных билетов также получат письмо-напоминание за 2 дня до начала Праздника о том, где билет можно снова загрузить в случае утери предыдущего билета.
XIII Молодежный праздник песни и танца „Püha on maa“ пройдет в Таллинне с 30 июня по 2 июля 2023 года. Билеты на праздник песни и танца продаются со скидкой до 31 мая на сайте laulupidu.ee и во всех каналах продаж Piletilevi.