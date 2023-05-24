Не опоздайте - выгодные билеты на XIII Молодежный праздник песни и танца доступны еще только 7 дней!

По словам главного постановщика XIII Молодежного танцевального праздника „Мосты“ Агне Куррикофф-Херман, летний танцевальный праздник удивит зрителей размещенным на стене маяка большим экраном, на котором будет демонстрироваться с высоты происходящее на поле, где будут находиться танцоры. „Если раньше танцевальные узоры открывались во всей красе, прежде всего, зрителям в средних секторах, то на этот раз зрители смогут увидеть их во всей красе благодаря большому экрану вне зависимости от места. Это была давняя мечта, которая теперь сбылась“, — сказала Куррикофф-Херман, добавив, что большие и мощные узоры, которые выводят танцоры, являются важной частью праздника танца. В этот раз на поле стадиона выйдут почти 8400 юных танцоров и на поде стадиона будут выводиться знакомые нам крестики-нолики и красивые национальные узоры, которые украшали пояса разных уездов.

Но на этом инновации не заканчиваются. Уже ставшая привычной сцена для музыкантов находится не там, где была раньше, а перенесена на другой конец прошедшего капитальный ремонт стадиона „Калеви“ — в так называемые марафонские ворота, как танцоры это знают и называют.

По данным Piletilevi, которая занимается продажей билетов на XIII Молодежный праздник песни и танца, по состоянию на май на выступления праздника танца было куплено около 27 000 билетов, так что на каждое выступление все еще доступно не менее 600 билетов. На песенный праздник продано более 20 000 билетов, а в сектор скамеек с местами на певческом поле могут попасть еще 1500 человек. Примечательно что интерес как к песенному, так и к танцевальному празднику значительно выше, чем в период предыдущей продажи билетов прошлого Молодежного праздника песни и танца, который состоялся в 2017 году. Всего на три выступления праздника танца будет продано чуть менее 30 000 билетов, а праздник песни смогут посетить около 60 000 зрителей.