Чертов гений Morgenshtern 2 июня выступит в Таллинне!

Чертов гений – так говорит о себе самый главный герой топ-чартов страны, и с этим сложно не согласиться. Обладатель званий „Женщина года“, „Человек года 2020“ по версии GQ!



Его альбом „Легендарная пыль“, написанный в 2020 всего за неделю в прямом эфире, собрал уже более 94 млн прослушиваний во „ВКонтакте“. А на его канал в YouTube подписано почти 10 млн фанатов.



Каждый клип – это десятки миллионов просмотров, каждый трек – первые места российских топ-чартов, каждый концерт – это sold out.



Cadillac, записанный совместно с Элджеем, просмотрели свыше 108 млн раз, El Problema с Тимати – 104 млн, „Новый мерин“ – 94 млн.



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