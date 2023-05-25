25.05.2023, 08:34
АРХИВНЫЕ ФОТО | Тина Тернер выступила в Таллинне 23 года назад. Смотрите, как она зажгла на Певческом поле!
ФОТО: | Delfi Meedia
Легендарная певица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. В августе далекого 2000 года Тернер дала концерт на Певческом поле в Таллинне, а эстонская публика стала свидетелем незабываемого зрелища. Смотрите, как легенда рок-н-ролла зажгла в Таллинне!
Всемирно известная певица, которой тогда было 60 лет, выступила на Певческом поле 12 августа 2000 года в рамках своего мирового турне „Millennium 2000 Twenty Four Seven“. Тогда певица говорила, что это будет ее последнее турне в карьере.
Тина Тернер порадовала эстонскую публику незабываемым шоу и духом настоящего рок-н-ролла. Тогда на живую легенду собрались посмотреть более 50 000 человек.