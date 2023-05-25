„Реально беременна?“: 16-летняя дочь Глюк’оZы в ярости из-за нелепых слухов о себе

Старшая дочь певицы Глюк’оZы (Натальи Ионовой-Чистяковой) Лидия высказалась в интервью про завистников, которые есть у любой знаменитости.

Девушка выбрала себе творческий псевдоним Ray! , под которым выступает и пишет песни. По ее словам, желтые СМИ и завистники частенько распространяют про нее грязные слухи. Для Лидии больше всего неприятна реакция близких на подобную ложь: „Меня раздражает, когда эти статьи доходят до моих друзей. „Ты что, реально беременна?“ — Нет, конечно, за кого ты меня принимаешь?“.

Лида начала свой путь к славе рано — сейчас ей 16 лет. Звездная мама во всем поддерживает дочку и помогает как может, даже если дело касается скандальных заявлений девушки. Например, несколько месяцев назад Лида заявила, что из-за проблем со сном ей пришлось принимать транквилизаторы, однако впоследствии она отказалась от них: „У меня бессонница. Купила себе чай для хорошего сна. Потому что долгое время сидела на транквилизаторах. У меня были проблемы со сном. Летом я с них слезла. Но проблемы со сном не перестали возникать. Решила изучать травы, пить хорошие, полезные чаи вместо того, чтобы сидеть на таблетках“.

О маминой поддержке Лида высказывается так: „Моя мама говорит, что во времена своей молодости делала куда более аморальные вещи, чем я сейчас. Но и меня некоторые называют бунтарем. Согласна ли я с этим? Думаю, в какой-то момент жизни так и было, но сейчас я максимально далека от всего этого и просто спокойненько живу, работаю, встречаю новых людей и плыву по течению“.

Сравнения со звездной мамой девушка, посетившая Youtube-шоу „ПРО ГОВОРИ“, не любит и считает их неуместными: „Нас с ней сравнивают постоянно, с этим я уже смирилась, но все же мы очень разные, отличаемся восприятием мира, характерами, даже стилем музыки. По моему мнению, мы слишком непохожи, чтобы нас сравнивать“.