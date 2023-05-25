ФОТО | Рита Дакота вышла замуж в спортивном костюме

Жених и невеста приехали в МФЦ на самокатах. Вместо белого платья 33-летняя Рита Дакота надела черный спортивный костюм. Образ певица дополнила пучком из дредов и фатой. 32-летний Федор Белогай появился в рубашке, зеленом костюме и кроссовках.

„Какой радостный день!“ — написала счастливая исполнительница, опубликовав первое фото с праздника.

Влюбленные сразу сказали, что пышная свадьба — не для них. Более того, все накопленные деньги пара решила передать детскому дому на ремонт. „Мы с Федей оба уже были в браке. У обоих были пышные свадьбы. Все, что мы поняли из этого опыта, — этот движ точно не для нас. Шутим, что если однажды решим расписаться, то возьмем самых близких друзей и поедем в доме на колесах через всю Америку. Ну или устроим серферскую вечеринку на Гавайях. Но точно никакой классической свадьбы с тамадой, кучей родственников и конкурсами“, — объясняла Рита.

По поводу костюма уже успели позубоскалить Ксения Собчак и её подписчики. „С самим мероприятием, конечно, поздравляю. Но мне одной казалось, что все эти свадьбы в „джинсах-майках“ уже нас, слава богу, покинули? Сейчас есть очень достойные лаконичные варианты платьев (да даже брючных костюмов), если не хочется быть тортом“, — заметила Ксения. „Прям стиль 90-х, свадебные спортивки!“; „Всем кипятка за их счет“; „Колхоз“, — вторили ей поклонники.

Другие же возмутились мнением звезды. „Ксения стареет, многое ее шокирует, аминь“; „Да какая разница в чем, все мишура и фантики, важное же только любовь. Счастья молодым“; „Им так комфортно и красиво“; „Езда на катафалке? Не-е-ет, это другое!“ — съязвили комментаторы.