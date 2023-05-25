Эстонские певицы скорбят по Тине Тернер: „спасибо тебе за все, что ты дала этому миру!“

Эстонские деятели мира музыки почтили память Тины Тернер фотографиями в соцсетях и теплыми словами.

Таня Михайлова-Саар выставила черно-белое фото Тернер и подписала „Как грустно“, а также выразила свою благодарность певице.

Геттер Яани также выразила признание Тернер: „Единственная и неповторимая! Тина Тернер! Женщина с такой мощной энергетикой, великий образец для подражания и икона! Покойся с миром“.

Лийс Лемсалу выставила черно-белое фото Тернер м добавила к нему сердечко.

Актриса Марта Лаан выставила ссылку на хит Тины Тернер „What's Love Got to Do with It“ и тоже добавила средечко.

Певица Лаура Притс Laura написала небольшой текст о Тернер: „Покойся с миром, королева рок-н-ролла. Спасибо за все, что ты дала миру, и за то, что стала примером для многих певцов. Единственная и неповторимая Тина Тернер“.

Министр культуры и диджей Хейди Пурга поделилась песней Тины Тернер „Proud Mary“ и добавила „Покойся с миром“ вместе с черным сердечком.

Алика Милова поделилась черно-белой фотографией легендарной певицы и добавила к ней разбитое сердце.