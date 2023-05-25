Участники группы ABBA отказались выступать на „Евровидении-2024“

Бьорн Ульвеус и Бенни Андерссон отказались выступать на конкурсе несмотря на то, что Швеция проведет „Евровидение“ в 50-ю годовщину победы группы. По словам Андерсона, группа „ни за что“ не выступит и даже не появится на вокальном конкурсе. „Я не хочу. И если я не захочу, другие не захотят. Для всех нас четверых это одно и то же. Если кто-то из нас говорит „нет“ — это значит „нет“», — заявил он. Ульвеус добавил: „Мы можем отпраздновать 50-летие победы ABBA, не выходя на сцену“.