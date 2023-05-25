Элтон Джон и Бейонсе почтили память ушедшей Тины Тернер

„Мы потеряли одну из самых захватывающих исполнительниц в мире. Абсолютная легенда на записи и на сцене. Она была неприкасаемой“, — написал Джон под фото. Артист отметил, что уход из жизни Тернер стал для него „очень печальной новостью“.

„Моя возлюбленная королева. Бесконечно люблю тебя. Благодарна за вдохновение, за проложенные тобой дороги. Ты — сила и стойкость. Ты — воплощение мощи и страсти. Нам повезло быть свидетелями твоей доброты и прекрасного духа, которые с нами и сейчас“, — написала Бейонсе.

Тернер и Бейонсе вместе выступали на церемонии вручения премии „Грэмми“ в 2008 году. Они исполнили песню Proud Mary — кавер хита коллектива Creedence Clearwater Revival.