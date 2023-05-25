Молодежный билет позволит посетить концерты фестиваля ERSO Odessa Classics Tallinn 2023 по льготной цене
Открывающийся сегодня фестиваль классической музыки Odessa Classics Tallinn ученики и студенты в возрасте от 16 до 26 лет могут посетить по льготной цене, приобретя молодежный билет города музыки ЮНЕСКО.
По словам вице-мэра Каареля Оя, целью создания молодежных билетов города музыки является сделать более доступной музыкальную афишу Таллинна для получающей образование молодежи. „Модель продажи свободных билетов по льготной цене накануне концерта мы опробовали в рамках фестивалей Jazzkaar, Tallinn Music Week и в сотрудничестве с Eesti Kontsert. Стоимость молодежных билетов как минимум на 70% ниже их обычной цены. Радует, что в случае фестиваля Odessa Classics сотрудничество охватило и Эстонский государственный симфонический оркестр“, - сказал Оя.
Молодежные билеты города музыки доступны на следующие концерты в рамках фестиваля Odessa Classics Tallinn 2023: открытие фестиваля 25 мая в концертном зале „Эстония“, 26 мая в концертном зале „Эстония“ - Дэниэл Хоуп и ансамбль Air, 27 мая в Fotografiska - Алексей Ботвинов и Михаил Шишкин, 28 мая в Viimsi Artium - Ботвинов, Гельготас, Вавровски, 30 мая в центре Арво Пярта - Sebastian Knauer, 4 июня в Тарту, в зале Тубина - Ботвинов, Китс, Аавик. Билеты доступны в ограниченном количестве.
Фестиваль Odessa Classics – крупнейший украинский фестиваль классической музыки, который был создан пианистом Алексеем Ботвиновым. В связи со вторжением России в Украину проводить фестиваль на родине стало невозможно, поэтому в прошлом году он впервые прошел в Эстонии. В этом году многие эстонские музыканты и поклонники классической музыки вновь посвящают свое время и направляют свои средства на то, чтобы традиция проведения этого важного мероприятия сохранилась. „По сути, фестиваль на время войны переехал в Таллинн и для нас важно помимо оказания прочей помощи поддержать культурную жизнь города-партнера Одессы. Поэтому город оказывает материальную поддержку проведению фестиваля“, - сказал Оя.
Молодежный билет города музыки ЮНЕСКО создан в рамках программы Таллинн – город музыки ЮНЕСКО в сотрудничестве Таллинна, организаторов музыкальных мероприятий и платформ, осуществляющих продажу билетов. На данный момент молодежные билеты города музыки ЮНЕСКО можно по инициативе организатора продавать на платформах Piletilevi, Piletikeskus и Ticketer.
Молодежные билеты продавались на концерты фестивалей Jazzkaar и Tallinn Music Week, а также Таллиннской филармонии. Интерес к ним возрастает. Вскоре приобрести молодежные билеты можно будет и на концерты TIKS, которые пройдут 16 июня в Fotografiska.
С 2022 года Таллинн носит титул города музыки ЮНЕСКО, благодаря чему столица присоединилась к сети сотрудничества в области культуры, в которую входят более 50 городов мира. Сеть международного сотрудничества городов музыки ЮНЕСКО помогает создать новые возможности, культурные связи и условия для финансирования как для музыкантов, так и для организаторов. Это создает возможности для роста числа крупных музыкальных мероприятий в Таллинне и развития программы, так и для появления новых организаторов и мероприятий.