Молодежный билет позволит посетить концерты фестиваля ERSO Odessa Classics Tallinn 2023 по льготной цене

По словам вице-мэра Каареля Оя, целью создания молодежных билетов города музыки является сделать более доступной музыкальную афишу Таллинна для получающей образование молодежи. „Модель продажи свободных билетов по льготной цене накануне концерта мы опробовали в рамках фестивалей Jazzkaar, Tallinn Music Week и в сотрудничестве с Eesti Kontsert. Стоимость молодежных билетов как минимум на 70% ниже их обычной цены. Радует, что в случае фестиваля Odessa Classics сотрудничество охватило и Эстонский государственный симфонический оркестр“, - сказал Оя.

Фестиваль Odessa Classics – крупнейший украинский фестиваль классической музыки, который был создан пианистом Алексеем Ботвиновым. В связи со вторжением России в Украину проводить фестиваль на родине стало невозможно, поэтому в прошлом году он впервые прошел в Эстонии. В этом году многие эстонские музыканты и поклонники классической музыки вновь посвящают свое время и направляют свои средства на то, чтобы традиция проведения этого важного мероприятия сохранилась. „По сути, фестиваль на время войны переехал в Таллинн и для нас важно помимо оказания прочей помощи поддержать культурную жизнь города-партнера Одессы. Поэтому город оказывает материальную поддержку проведению фестиваля“, - сказал Оя.