„Стиль бродяги“: в Сети раскритиковали наряд Киркорова

Артист поделился снимком, сделанном на улице в Монако. Он позировал в розовой футболке, рваных джинсах и кроссовках. Образ дополняли черная сумка, кепка и аксессуары — браслеты, часы и очки.

„Какой красавец мужчина был! Во что превратил себя?“, „Прикид бывал и лучше“, „Стиль бродяги“, „Тимати на минималках“, „Фото называется „когда тебе скоро 60, а думаешь, что 16“», „Филя, Филя, а каким красивым был“, „Не хватает только золотых зубов“, „Все равно это не тот Филипп“, „Изменился до неузнаваемости“, „Внешний вид не очень“, „У нас в Мюнхене бомжи так выглядят“, „Плохой пример для ваших деток“, — отреагировали пользователи Сети.

Возможно, на них, как и ранее на самого Филиппа, так повлияла розовая кофточка (точнее, футболка)? Потому что его преданные поклонники встали на защиту кумира: „Помолодел и постройнел“, „Выглядит шикарно“, „Как всегда, великолепен“, „Образ к лицу“, „Такой красивый“, „Лучший король эстрады“, „Стиляга“, „Красавчик, обожаю“, „Отлично выглядите“... В общем, ничего нового.