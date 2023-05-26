Шоубиз
26.05.2023, 09:34

ЭКСКЛЮЗИВ | Модель Диана Томсон снялась в соблазнительном образе, а также рассказала про свое наказание за вождение в пьяном виде

 
Смотрите видео!

Любимица читателей rusDelfi Диана Томпсон разрешила нашей съемочной группе посмотреть, как обычно проходят ее горячие фотосессии. Помимо этого Диана поделилась с Алиной Захаровой, какие выводы она сделала после выполнения общественных работ, как развивается ее модельная школа и почему многие считают ее одной из самых сексуальных моделей в Эстонии. Смотрите видео!

Блиц специально для Дианы - „Самый секс“

Самый сексуальный актер - Брэд Питт

Самый сексуальный певец - Филипп Киркоров, Фредди Меркюри

Самая сексуальная фраза - Я тебя люблю

Самый сексуальный звук - Скрип кровати

Самый сексуальный запах - Самый дорогой парфюм

Самый сексуальный образ - Классическое платье или юбка по фигуре

Самая сексуальная часть тела у мужчины - Глаза

Фотограф: Denise Damaso
Instagram @nisephotoart

Визажист: Марина Васильева
@marina.art.muah

Информацию о модельной школе Дианы найдете ЗДЕСЬ

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