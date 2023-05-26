ЭКСКЛЮЗИВ | Модель Диана Томсон снялась в соблазнительном образе, а также рассказала про свое наказание за вождение в пьяном виде
Любимица читателей rusDelfi Диана Томпсон разрешила нашей съемочной группе посмотреть, как обычно проходят ее горячие фотосессии. Помимо этого Диана поделилась с Алиной Захаровой, какие выводы она сделала после выполнения общественных работ, как развивается ее модельная школа и почему многие считают ее одной из самых сексуальных моделей в Эстонии. Смотрите видео!
Блиц специально для Дианы - „Самый секс“
Самый сексуальный актер - Брэд Питт
Самый сексуальный певец - Филипп Киркоров, Фредди Меркюри
Самая сексуальная фраза - Я тебя люблю
Самый сексуальный звук - Скрип кровати
Самый сексуальный запах - Самый дорогой парфюм
Самый сексуальный образ - Классическое платье или юбка по фигуре
Самая сексуальная часть тела у мужчины - Глаза
Фотограф: Denise Damaso
Instagram @nisephotoart
Визажист: Марина Васильева
@marina.art.muah
Информацию о модельной школе Дианы найдете ЗДЕСЬ