ЭКСКЛЮЗИВ | Модель Диана Томсон снялась в соблазнительном образе, а также рассказала про свое наказание за вождение в пьяном виде

Любимица читателей rusDelfi Диана Томпсон разрешила нашей съемочной группе посмотреть, как обычно проходят ее горячие фотосессии. Помимо этого Диана поделилась с Алиной Захаровой, какие выводы она сделала после выполнения общественных работ, как развивается ее модельная школа и почему многие считают ее одной из самых сексуальных моделей в Эстонии. Смотрите видео!