Максим Покровский: „Если бы 100 процентов российских музыкантов высказались против войны, то это было бы другое общество“
Рок-группа „Ногу Свело!“ с самого начала российской военной агрессии в Украине активно выступает против войны и не боится называть вещи своими именами, пишет yle.fi
Максим Покровский – один из немногих представителей русского рока, который в своем нынешнем творчестве прямо критикует войну, воспевает Украину и называет российских солдат „орками“. Почему он выбрал такую форму общения с аудиторией?
– Нужно было реагировать быстро, и я это сделал. Первая песня (из цикла антивоенных композиций) так и называлась „Нам не нужна война“. Ее можно считать постом в социальных сетях. Я думал, что все музыканты должны были прямо, быстро и очень организованно выступить против войны. Я не собирался создавать какой-то замороченный текст с намеками на какие-то субстанции. За первой песней последовали остальные.
Покровский осознавал, что его прямая гражданская позиция вызовет тонны критики, но музыкант был к этому готов – справиться помогла закалка, полученная за долгие годы, проведенные на рок-сцене.
Во время войны петь о войне – это уже большая ответственность... но кто-то ее должен нести.
Максим Покровский
– В конце 90-х, когда шоу-бизнес в России оформился и принял уродливые для меня формы, я уже был инопланетянином в той среде, мне было некомфортно. Конечно, тогда было мало общего с той войной, которая идет сейчас, но готовить меня жизнь начала уже тогда. Потом был наш отказ от пресловутого концерта „Шашлык live“, цель которого была отвлечь москвичей от выборов в Гордуму, потом было отравление Алексея Навального, ковид. Тут начинали потихоньку ненавидеть, там начинали потихоньку ненавидеть. В общем, хорошо замариновался шашлычок перед обедом.
Одна из самых известных новых песен Покровского, называется „Украина“ – это гимн, который вселяет надежду на то, что Украина выстоит в войне и „будут жить и станут только круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча.“ Насколько это большая ответственность – писать об Украине в нынешних условиях?
– Во время войны петь о войне – это уже большая ответственность, но всегда есть критерий для принятия решений, и он у меня один – если это органически из меня вышло, значит, так оно и должно было случиться. Либо я убиваю это, либо я даю этому жизнь. Вот и вся ответственность в итоге. В принципе, это легкое, чисто техническое решение вопроса. Да, это большая ответственность, но кто-то ее должен нести.
Покровский не понимает своих российских коллег по музыкальному цеху, которые как ни в чем ни бывало гастролируют по стране, выступают на радио, принимают участие в телешоу.
– Я отношусь к ним по-разному, большей частью негативно. Мне непонятно, как можно жить как будто ничего не происходит. Называть имена я не буду, но есть большие российские артисты, которые в какой-то момент вымучили себе образ страдальца. В какие-то периоды времени они прекрасно пытались усидеть на двух стульях, заработать все, что запланировано. Я к этому отношусь негативно, но с оговоркой, что это мое личное мнение. И я их не виню. Я даю им право делать их выбор.
Покровский жалеет о том, что российские музыканты „проглотили“ войну. Один человек с гитарой мало может повлиять на ход событий. Другое дело, если таких людей много.
– Моя арифметика, может быть, утопична, но проста. Если бы 100 процентов российских музыкантов высказались против войны, то это было бы другое общество. Его можно было бы заносить в „Книгу рекордов Гиннеса“ – общество, где все музыкальные деятели заняли антивоенную позицию. А если 99 процентов? Тоже самое. А 83 процента? Это все равно было бы очень много.