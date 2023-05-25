Максим Покровский: „Если бы 100 процентов российских музыкантов высказались против войны, то это было бы другое общество“

Максим Покровский – один из немногих представителей русского рока, который в своем нынешнем творчестве прямо критикует войну, воспевает Украину и называет российских солдат „орками“. Почему он выбрал такую форму общения с аудиторией?

– Нужно было реагировать быстро, и я это сделал. Первая песня (из цикла антивоенных композиций) так и называлась „Нам не нужна война“. Ее можно считать постом в социальных сетях. Я думал, что все музыканты должны были прямо, быстро и очень организованно выступить против войны. Я не собирался создавать какой-то замороченный текст с намеками на какие-то субстанции. За первой песней последовали остальные.

Покровский осознавал, что его прямая гражданская позиция вызовет тонны критики, но музыкант был к этому готов – справиться помогла закалка, полученная за долгие годы, проведенные на рок-сцене.

Во время войны петь о войне – это уже большая ответственность... но кто-то ее должен нести.

Максим Покровский

– В конце 90-х, когда шоу-бизнес в России оформился и принял уродливые для меня формы, я уже был инопланетянином в той среде, мне было некомфортно. Конечно, тогда было мало общего с той войной, которая идет сейчас, но готовить меня жизнь начала уже тогда. Потом был наш отказ от пресловутого концерта „Шашлык live“, цель которого была отвлечь москвичей от выборов в Гордуму, потом было отравление Алексея Навального, ковид. Тут начинали потихоньку ненавидеть, там начинали потихоньку ненавидеть. В общем, хорошо замариновался шашлычок перед обедом.

Одна из самых известных новых песен Покровского, называется „Украина“ – это гимн, который вселяет надежду на то, что Украина выстоит в войне и „будут жить и станут только круче Одесса, Киев, Харьков, Мариуполь, Буча.“ Насколько это большая ответственность – писать об Украине в нынешних условиях?