Аорта разорвалась в самолете: подробности последних часов жизни мужа Дианы Гурцкая(12)
На днях Диана Гурцкая похоронила внезапно умершего мужа — Петра Кучеренко. Замминистра образования умер, возвращаясь из командировки на Кубу. Что же все-таки случилось с мужчиной, который никогда не жаловался на здоровье? — задаётся вопросом „СтарХит“.
Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Но пока официально об этом не объявлено. Известно лишь, что последние несколько дней Кучеренко неважно себя чувствовал, это подтверждают не только его родные, но и близкие друзья.
Журналист Роман Супер сообщил, что Петр до последнего не хотел ехать в дальнюю командировку, но все-таки согласился, так как чувствовал ответственность: „Друзья Пети рассказали, что он всеми силами пытался не лететь в эту последнюю в его жизни командировку на Кубу. Но не лететь не получилось. Совсем плохо ему стало уже после перелета туда. Все командировочные дни он в итоге провел в гостиничном номере. А за несколько часов до посадки у Пети разорвалась аорта. Борт был правительственным: я не знаю, какими медицинскими гаджетами снабжают такие самолеты, но помочь ему не смогли: ни в воздухе, ни на земле“.
На причины смерти пролила свет подруга покойного, певица Анна Калашникова: „Мало, кто знает, что незадолго до ухода Петр пережил серьезный стресс. В разгар пандемии Петр потерял отца“. По словам певицы, смерть родителя стала „огромной утратой“ для Кучеренко: мужчина был для него авторитетом и по-настоящему близким человеком.
Помимо этого, Кучеренко переболел коронавирусом: его госпитализировали в тяжелом состоянии. Муж Гурцкая две недели провел в больнице. Калашникова предположила, что коронавирус мог дать осложнения на сердце.