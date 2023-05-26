На Аллу Пугачеву подали в суд
Алла Пугач`ва покинула Россию и уже несколько месяцев живёт в Израиле, но на родине не было ни дня, чтобы Примадонну не вспоминали. Вчера, например, стало известно, что на легендарную певицу подали в суд, — пишет Super.
По данным Telegram-канала Shot, Алла Борисовна не заплатила за аренду береговой линии под свой причал на Истре, где находится ее легендарная дача с домом площадью 800 квадратных метров. Теперь, как утверждается, на певице висит долг аж в 520 евро плюс 80 евро пени.
Напомним, недавно стало известно о том, что легендарная дача Примадонны на Истре выставлена на продажу. Объявление публиковал внук певицы Никита Пресняков, который вместе с женой Аленой переехал в США. Сообщалось, что потенциальному покупателю звездной дачи необходимо выложить около 2,5 млн евро.