ФОТО | Провокационное платье обнажило грудь 49-летней Хайди Клум на красной дорожке Каннского фестиваля

В общем-то конфуз для такого платья — дело случая. И как назло произошло то, чего Хайди точно не хотелось бы. На красной дорожке модель так интенсивно размахивала руками, что небольшой кусочек ткани, который еле-еле прикрывал грудь, поднялся выше дозволенного. Часть груди оказалась на свободе. Но, как настоящая профессионалка, Хайди не подала виду и продолжила позировать фотографам, будто ничего и не произошло. К слову, общественность осталась в восторге — даже не столько от случившегося, сколько от образа. Ради такой реакции определенно стоило рискнуть.