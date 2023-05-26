6 июля в клубе Cathouse выступит АлоэВера

АлоэВера — неудобная группа. Название стиля не подберешь, избитыми эпитетами не отделаешься. Только назовешь их „легкой“ и „воздушной“, как вокалистка начнем хамить со сцены, только поставишь штамп „диско-поп“, как они начинают рубить фанк и какие-то неприлично интересные импровизации, только с пренебрежением назовешь их „девочковой группой“, как на концерт начинают ходить бородатые мужики, и стоит только заикнуться, что они нишевая, непопулярная инди-группа, как АлоэВера собирают залы на несколько тысяч человек.

В их песнях слишком много текста, слишком много речитатива, слишком много вольности, легкости, любви, иронии и смысла. Все не так, как вы привыкли. Все не так, как вы любите. Но, черт возьми, этот бас качает, этот ритм настолько хорош, что даже раздражает. Ведь тебе обычно не нравится такая музыка, ты такое не слушаешь, верно? АлоэВера беснуются, танцуют, бессовестно, открыто, бесстыдно: что там вообще происходит у них на сцене? И сразу хочется быть, как они. Музыка АлоэВера - это как олимпийка вместе с каблуками, как смокинг с шортами. Вы бы никогда так не сделали, но черт возьми, вы бы хотели обладать такой свободной и смелостью.

