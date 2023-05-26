Форд незаменим: Индиану Джонса не будет играть другой актер

„Мы не работаем над чем-то, чтобы заменить Индиану Джонса. Так и есть. Есть пять фильмов, в которых снялся Харрисон Форд, и он столь неповторим и уникален в этой роли. Мы — и Стивен [Спилберг] согласен — просто не стали бы этого делать“, — рассказала Кеннеди.

Она добавила, что сейчас в студии думают над сериалом про искателя приключений. Однако, по словам Кеннеди, сюжет нового проекта не будет завязан на герое Форда.

Действие последнего фильма про искателя приключений с Харрисоном Фордом „Индиана Джонс и колесо судьбы“ разворачивается в 1969 году, в разгар „холодной войны“ и космической гонки США и СССР. По сюжету пожилой археолог-авантюрист Индиана Джонс и его крестница Хелена противостоят экс-нацистам, которых американское правительство привлекает к работе в NASA.

Вместе с Фордом в картине снялись Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис и Тоби Джонс. Кинотеатральный прокат пятого фильма про Индиану Джонса стартует 30 июня.