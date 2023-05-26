Опять?! Джеймс Кэмерон пишет сценарий нового „Терминатора“

Он подчеркнул, что уже начал работать над продолжением франшизы, однако, по словам Кэмерона, он решил немного подождать. Режиссер хочет понаблюдать за развитием искусственного интеллекта, чтобы вдохновиться на написание сценария.

При этом недавно исполнитель главной роли во франшизе Арнольд Шварценеггер заявил, что больше не вернётся к роли Терминатора. „Франшиза не закончена. Но я закончил“, — подчеркнул звезда киноиндустрии. Он добавил: „Терминатор во многом способствовал моему успеху, и я всегда смотрел на него с нежностью“. Шварценеггер считает, что кто-то обязан „придумать какую-то хорошую идею“.

Впрочем, уже в трёх последних фильмах Шварценеггера так или иначе заменяли компьютерными моделями. В „Да придёт спаситель“ он при этом даже не снимался, однако терминатор с его лицом в кадре появился. В „Генезисе“ даже „схлестнулись“ два Шварценеггера — молодой и пожилой. Наконец, в „Тёмных судьбах“ очередной полунарисованный Арнольд появился в эпизоде с Джоном Коннором. Так что по большому счёту в непосредственном участии артиста нет необходимости: он всё равно может появиться на экране.