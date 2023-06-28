Ведущий Виталий Вестеринен назвал 5 главных ошибок при планировании праздника

4. Неправильная рассадка гостей. „А мы специально хотим рассадить гостей так, чтобы за отдельными столами оказались незнакомые люди, так они за вечер лучше познакомятся“. НЕТ! НЕТ! И ещё раз НЕТ! Чисто технически, они конечно познакомятся, т.е назовут друг другу свои имена и возможно некоторые даже запомнят, но они не будут чувствовать себя в своей тарелке и искренне веселиться. Каждый будет как свой среди чужих или чужой среди своих. В компании друзей мы ведём себя непринуждённо, легко можем раскрепоститься и чувствовать себя почти как дома. Нам есть что обсудить, мы знаем, кто есть кто, и т.д. С незнакомыми людьми, мы ведём себя настороженно и сдержанно. Праздник продолжается слишком мало, чтобы компания незнакомых людей успела сдружиться во время застолья. Не совершайте ошибку. Составьте план рассадки так, чтобы гостям было максимально комфортно друг с другом. И ни в коем случае, не сажайте за один стол тех, кто в жизни конфликтует. Это неминуемо приведёт к обострению конфликта, и ни один ведущий не сможет разрулить эту ситуацию.