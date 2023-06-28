Ведущий Виталий Вестеринен назвал 5 главных ошибок при планировании праздника
Не бывает лёгкой работы, бывают высококлассные специалисты, которые гораздо лучше других справляются с поставленной задачей. А бывают обстоятельства, которые крайне сложно, а порой невозможно преодолеть даже самому лучшему специалисту. Речь пойдёт о том, что может существенно усложнить работу ведущего на празднике и даже свести её на нет. Подчёркиваю, что в данном случае имеется в виду праздник, где присутствует ведущий и диджей.
Организовывая мероприятие, виновники торжества хотят угодить гостям, сделать событие незабываемым, наполнить его множеством опций, некоторые из которых, к сожалению, не улучшают, а лишь портят динамику и даже атмосферу праздника. Конечно, бывают случаи, когда нижеприведенные примеры не испортили торжество, но это как выигрыш в лотерею: случается редко, и все о нём вспоминают.
1. Кальяны. Внешне кальян ассоциируется с уютом, приятным расслаблением, лёгким и безобидным кайфом, но именно в этом и кроется подвох. Если на празднике присутствует кальянная зона, то любители этого дела, оккупируют ее надолго, и уже ничто не может их оттуда выдернуть. Соответственно, собрать гостей воедино уже не представляется возможным. Особенную сложность представляют кальянные зоны вдалеке от банкетного зала.
2. Высокая кухня с миниатюрными порциями или гала ужин из 12 блюд. Безусловно вкусная еда - это наслаждение, а искусство повара заслуживает похвалы. В таких случаях всё внимание нужно концентрировать на гастрономии... Но специально приглашённый ведущий тоже нуждается во внимании публики, ему нужно „взять зал“, завладеть умами и сердцами гостей. Получается диссонанс, выбор либо - либо. Невозможно одновременно смотреть финал ЧМ по футболу и наслаждаться высокой кухней с филигранной подачей блюд, рассказом шефа о каждом блюде и т.д. Именно поэтому существуют пиво и сухарики. А если блюда на свадебном банкете или юбилее миниатюрные, тогда гости сметают их молниеносно, но под воздействием алкоголя остаются голодными и грустными. Особенно, когда праздник продолжается более пяти часов. Желудок не обманешь, поэтому еда на банкете должна быть вкусная, разнообразная и в достаточном количестве, иначе ваши гости сразу после банкета поедут в ближайший Макдональдс. Как говорится: „Плавали, знаем“. Это провал!
3. Смежные помещения. Идеальных помещений или площадок для праздника крайне мало. Зачастую ресторан или банкетный зал располагается в здании бывшей фабрики, мызы и т.д. Некоторые рестораны изначально построены так, чтобы разделить помещения на разные зоны ради уюта и разнообразия в дизайне. Для повседневного посещения ресторана - это плюс, но на свадьбе - это превращается в минус. Самая ужасная ситуация, когда я слышу от клиентов такой расклад: в этом зале у нас будет банкет, в соседнем конкурсы, а в дальнем танцы. Такое НЕВОЗМОЖНО. Во-первых ведущий и гости, произносящие тосты, говорят в микрофон, а микрофон работает при помощи пульта и динамиков, стало быть нужно 3 комплекта аппаратуры, а ещё диджей должен видеть зал, чтобы соответственно реагировать на происходящее. Вовремя включать фоновую, диско или конкурсную музыку. Представьте, если банкетный и зал для танцев находятся в разных помещениях. Одна часть гостей танцует, а другая слышит лишь отголоски музыки и тихонечко грустит за столом, где ничего особенного не происходит, остаётся только напиваться. Ведущему в таком случае остаётся лишь сочувствовать и ощущать себя пятым колесом в телеге.
4. Неправильная рассадка гостей. „А мы специально хотим рассадить гостей так, чтобы за отдельными столами оказались незнакомые люди, так они за вечер лучше познакомятся“. НЕТ! НЕТ! И ещё раз НЕТ! Чисто технически, они конечно познакомятся, т.е назовут друг другу свои имена и возможно некоторые даже запомнят, но они не будут чувствовать себя в своей тарелке и искренне веселиться. Каждый будет как свой среди чужих или чужой среди своих. В компании друзей мы ведём себя непринуждённо, легко можем раскрепоститься и чувствовать себя почти как дома. Нам есть что обсудить, мы знаем, кто есть кто, и т.д. С незнакомыми людьми, мы ведём себя настороженно и сдержанно. Праздник продолжается слишком мало, чтобы компания незнакомых людей успела сдружиться во время застолья. Не совершайте ошибку. Составьте план рассадки так, чтобы гостям было максимально комфортно друг с другом. И ни в коем случае, не сажайте за один стол тех, кто в жизни конфликтует. Это неминуемо приведёт к обострению конфликта, и ни один ведущий не сможет разрулить эту ситуацию.
5. А теперь про напиваться. Самый страшный убийца праздника - это открытый бар (Open bar). Это когда гости могут сами выбирать напитки и коктейли на свой вкус за барной стойкой без ограничений. В этом случае, даже самые искушённые и состоятельные гости начинают заказывать хитровыдуманные коктейли, на приготовление которых уходит очень много времени, а выпиваются они мгновенно. Это порождает плотную очередь около барной стойки, кроме того, крепкий алкоголь в коктейле не особо чувствуется, и публика напивается в слюни довольно быстро. С такими обстоятельствами не справится даже опытный и харизматичный ведущий. Гостей просто невозможно оторвать от бара, они зависают там надолго и становятся неуправляемыми под воздействием чрезмерного количества выпитого. А если ещё кому-то в голову придёт идея устроить соревновательный момент и объявить Текила-бум, Самбука Вау или бомбардировку Б-52 - пиши пропало.
Особую сложность представляет сочетание из нескольких видов приведённых примеров. Человеческий фактор - это самая упрямая и сложная вещь на празднике. Порой она не прогнозируема и полна сюрпризов, и дай бог, чтобы эти сюрпризы оказались приятными.
Не повторяйте чужих ошибок, и ярких вам праздников!