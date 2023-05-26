26.05.2023, 22:29
Новым „иностранным агентом“ в России стал Лева Би-2(3)
ФОТО: Youtube
Минюст России включил в реестр „иностранных“ агентов солиста группы „Би-2“ Леву Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник). Об этом сообщается на сайте министерства.
Включение в реестр „иноагентов“ солиста „Би-2“ Минюст объяснил тем, что музыкант выступал против „специальной военной операции“, а также „негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти“.
10 мая солист „Би-2“ написал в своем инстаграме, что не вернется в Россию. Отвечая на комментарии подписчиков, он назвал россиян убийцами. Он также написал, что „все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость“.