Новым „иностранным агентом“ в России стал Лева Би-2

Включение в реестр „иноагентов“ солиста „Би-2“ Минюст объяснил тем, что музыкант выступал против „специальной военной операции“, а также „негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти“.

10 мая солист „Би-2“ написал в своем инстаграме, что не вернется в Россию. Отвечая на комментарии подписчиков, он назвал россиян убийцами. Он также написал, что „все, что вызывает сейчас путинская Россия, только омерзение и брезгливость“.