Вслед за сценаристами в Голливуде могут начать забастовку артисты и режиссеры

Режиссеры США требуют больше творческой свободы и больше времени, которое они могут проводить над финальным монтажом фильма.

Текущий контракт профсоюза с Альянсом истекает 30 июня. Если режиссерам не пойдут навстречу и не заключат с ними новый контракт, они могут начать первую за 36 лет забастовку.

Сейчас на подготовку финального монтажа фильма (режиссерской версии) кинорежиссерам дают как минимум 10 недель. У телережиссеров времени гораздо меньше — от двух дней на получасовую серию до 20 дней на двухчасовое кино.

На прошлой неделе Национальный совет гильдии американских актеров SAG-AFTRA проголосовал за рекомендацию членам профсоюза также устроить забастовку. Как и начавшие ранее забастовку сценаристы, актеры требуют изменения условий вознаграждения на фоне инфляции и необходимости работать для стримингов. Они обращают на то, что корпоративная прибыль и оплата труда начальников студий растут и в этих условиях.

2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.

Уже сейчас последствия забастовки ощутили на себе многие проекты, которым пришлось изменять графики съёмок.

А „Гриффины“ лишились (возможно, на время) всех шоураннеров, которые работали над мультсериалом со времени его основания. Уже сделанных сценариев хватит месяца на три. Что делать дальше — неизвестно.