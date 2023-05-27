Звезду фильма „…А зори здесь тихие“ Андрея Мартынова экстренно госпитализировали

Известно, что 77-летнему артисту стало плохо после того, как он принял 40 таблеток транквилизатора, обладающего противотревожным, противосудорожным и снотворным действием. Причины, по который Мартынов решил принять такое количество лекарств, не раскрываются.

Сейчас актер находится в одной из столичных клиник, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. В каком состоянии актер находится сейчас, пока не известно.

Андрей Мартынов начал свою карьеру в кино с роли старшины Федота Васкова в картине „…А зори здесь тихие“ 1972 года. Снимался в фильмах и сериалах „Следствие ведут Знатоки“, „Вечный зов“, „Белый Бим Чёрное Ухо“, „Василий Буслаев“, „Внимание! Всем постам...“, „Царь Иван Грозный“, „Му-му“ и других.

С начала 80-х актер также участвовал в дубляже французских и голливудских фильмов. Его голосами говорят герои Филипа Нуаре („Очки в золотой оправе“, „Новый кинотеатр „Парадизо“, „Откройте, полиция! 2“), Лиам Нисон („Список Шиндлера“), Энтони Хопкинс („Легенды осени“), Брайан Кокс („Идентификация Борна“), Робби Колтрейн („12 друзей Оушена“).