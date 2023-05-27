Шоубиз
27.05.2023, 16:00

Макс Барских, Надя Дорофеева, Танита Тикарам: Лайма Вайкуле назвала артистов, которые выступят на ее фестивале

 
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
ФОТО: Youtube

Лайма Вайкуле пригласила украинских певцов Макса Барских, Надежду Дорофееву и Alekseev на свой фестиваль „Рандеву“ в Юрмале. Фестиваль пройдет в Юрмале с 26 по 30 июля.

„Будет Макс Барских. Он стал старше, конечно. Певец Alekseev. Надо еще сказать про Надю Дорофееву из группы „Время и стекло“. Сейчас у нее сольная карьера“, — сообщила Вайкуле.

Также на фестивале должны выступить Танита Тикарам и победитель „Евровидения-2017“ Сальвадор Собрал.

Лайма уже позвала на фестиваль российских „иностранных агентов“ Андрея Макаревича и Семена Слепакова, однако те пока (во всяком случае публично) не ответили на приглашение.

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