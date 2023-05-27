27.05.2023, 16:00
Макс Барских, Надя Дорофеева, Танита Тикарам: Лайма Вайкуле назвала артистов, которые выступят на ее фестивале
ФОТО: Youtube
Лайма Вайкуле пригласила украинских певцов Макса Барских, Надежду Дорофееву и Alekseev на свой фестиваль „Рандеву“ в Юрмале. Фестиваль пройдет в Юрмале с 26 по 30 июля.
„Будет Макс Барских. Он стал старше, конечно. Певец Alekseev. Надо еще сказать про Надю Дорофееву из группы „Время и стекло“. Сейчас у нее сольная карьера“, — сообщила Вайкуле.
Также на фестивале должны выступить Танита Тикарам и победитель „Евровидения-2017“ Сальвадор Собрал.
Лайма уже позвала на фестиваль российских „иностранных агентов“ Андрея Макаревича и Семена Слепакова, однако те пока (во всяком случае публично) не ответили на приглашение.