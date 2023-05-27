Пять причин употреблять в пищу сырую морковь

Морковь – богатый источник каротиноидов. Около 80% каротинов в моркови относятся к типу бета-каротина, который превращается в витамин А в нашем кишечнике. Каротиноиды также помогают поддерживать хорошо функционирующую иммунную систему, важны для кожи и здорового старения, поддерживают хорошее состояние слизистых оболочек.



Влияет на уровень холестерина. Морковь является источником клетчатки, а также витамина С, которые позитивно действуют на состояние сосудов и сердца. Употребление сырой морковки помогает улучшить баланс холестерина в крови.



Помогает с потерей веса. Морковь часто советуют исключать из рациона как источник природных сахаров и углеводов. Но сырая морковка низкокалорийная, содержит клетчатку, воду и может быть хорошей альтернативой конфетам – ее употребление помогает уменьшить количество добавленного сахара в рационе (одной из главных причин лишнего веса людей)



Снижает риск развития рака. По данным портала Food News, который информирует о полезных свойствах моркови, этот корнеплод богат растительными соединениями, чье потребление ассоциируется со сниженным риском развития рака. В частности, утверждается, что женщины, которые регулярно съедают высокие дозы каротиноидов, могут существенно снизить риск развития рака молочной железы.