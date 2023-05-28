Откуда деньги на отдых? У подписчиков появились вопросы к дочери Анастасии Заворотнюк

Подписчики осыпают 27-летнюю Заворотнюк комплиментами. Девушка выглядит великолепно в образах от люксовых брендов. Не скупится звездная наследница и на красивый отдых. Так, например, недавно она демонстрировала фигуру во время плавания на яхте.

Однако поклонники задаются вопросом: каким образом Анна обеспечивает себе сладкую жизнь. „Чем вы занимаетесь? Работа? А то кажется, что вы только отдыхаете“, — упрекнули девушку в соцсетях.

„Работа бывает разная, — не стала конкретизировать Заворотнюк. — Самое главное, чтобы она приносила вам удовольствие и достаточное для вас количество денег. Моя работа позволяет мне получать удовольствие и иногда отдыхать. Искренне желаю вам, чтобы и у вас так было“.

Напомним, что Анна получила начальное образование в Англии. Говорят, после выпуска дочь актрисы собиралась поступать в МГУ, но позже сделала выбор в сторону американской школы бизнеса, которую окончила с отличием. В 2019 году Заворотнюк попробовала себя в предпринимательстве, создав свой бренд одежды.

Успешной карьерой может похвастаться и избранник Анны. Девушка скрывает его личность, однако признавалась: именно из-за работы возлюбленного она переехала в Дубай.