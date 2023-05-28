Умер художник-концептуалист Илья Кабаков

Похороны пройдут в узком семейном кругу. Через несколько недель после этого будет организована панихида, которую смогут посетить желающие, добавили в фонде.

Кабакова называли самым известным в мире современным российским художником и главным русским художником последней трети XX века. Он был одним из основоположников московского концептуализма. Всемирную известность получил благодаря своим инсталляциям — его работы выставлялись во многих музеях, а его картина „Жук“ в 2008 году стала самым дорогим (5,8 миллиона долларов) из проданных произведений современного российского искусства. С конца 1980-х Кабаков жил и работал в США.