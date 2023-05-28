Виновные в присовении имущества Алексея Баталова наказаны

18 апреля Михаила Цивина арестовали и временно заключили под стражу. 26 мая суд отправил 76-летнего юриста в тюрьму — его приговорили к пяти годам общего режима.

Обвинение вынесли и Наталье Дрожжиной — актрисе назначили четыре года условно с испытательным сроком на четыре года. По словам артистки, разбирательства сильно подкосили и ее здоровье, и мужа. „У него в СИЗО было две остановки сердца, он падал в обморок“, — заявила 74-летняя Дрожжина в зале заседания.

В 2020-м вдова Алексея Баталова на всю страну заявила, что Цивин и Дрожжина обманным путем завладели 20-ю миллионами, которые хранились в банковских ячейках, и квартирами. Спустя год недвижимость вернуть удалось, а деньги нет. Хотя они необходимы Гитане Леонтенко для лечения дочери, страдающей от тяжелой формы ДЦП.

После завершения суда близкие знаменитого актера получат по совокупности 7 тысяч евро компенсации. Также им возместят процессуальные издержки: Гитане Леонтенко — 4200, Марии Баталовой — 3500.