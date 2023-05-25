Культура
29.05.2023, 09:09

ФОТО | Все лесные духи в сборе! Смотрите, как прошла премьера „Мавки“ Русского театра в Музее под открытым небом

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ФОТО: Karina Vaus

25 мая на фоне живописных „лесных декораций“ Эстонского национального музея под открытым небом состоялась премьера грандиозного летнего проекта Русского театра - „Мавка. Песня леса“ по мотивам поэмы Леси Украинки.

„История, которую мы хотим рассказать, начинается на фоне пробуждающейся весной природы. Просыпается лес, просыпается сама жизнь, просыпается все живое, и в это время так обострены чувства и эмоции, как будто выстроенное человечеством все здравое отступает перед глубинным, неведомым и сильным естеством природы вокруг человека и в самом человеке“, - стоит в описании спектакля.

Спектакль наполнен песнопениями, ритмическими заговорами и музыкой, органично вплетенными в ткань повествования, как звуки самой жизни древнего леса. Обитатели живой природы „НЕ-люди“, воспринимаемые ныне лишь как фольклорные персонажи, обрели плоть, характерную пластику, воплощали их в спектакле профессиональные акробаты и воздушные гимнасты эстонской цирковой студии Folie, а роли играли как актеры Русского театра, так и актеры из Украины.

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