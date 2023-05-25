ФОТО | Все лесные духи в сборе! Смотрите, как прошла премьера „Мавки“ Русского театра в Музее под открытым небом

„История, которую мы хотим рассказать, начинается на фоне пробуждающейся весной природы. Просыпается лес, просыпается сама жизнь, просыпается все живое, и в это время так обострены чувства и эмоции, как будто выстроенное человечеством все здравое отступает перед глубинным, неведомым и сильным естеством природы вокруг человека и в самом человеке“, - стоит в описании спектакля.