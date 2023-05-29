Кино
29.05.2023, 10:22

В Каннах вручили „Золотую пальмовую ветвь“

 
Justine Triet
Justine Triet
ФОТО: GOL/Capital Pictures | ©GOL/Capital Pictures

Обладателем „Золотой пальмовой ветви“ 76-го Каннского кинофестиваля стала французский режиссер Жюстин Трие с фильмом „Траектория падения“.

В центре сюжета фильма-победителя — немецкая писательница Сандра, чей муж был найден мертвым после странного падения. Полиции показалось неубедительной версия о самоубийстве, поэтому Сандре предъявили обвинения в убийстве мужа. Единственный свидетель — одиннадцатилетний слепой сын Даниэль. Уверенный в невиновности матери, после начала суда Даниэль начинает сомневаться в том, что он именно он знает о том роковом дне.

Премию за лучшую мужскую роль на 76-м Каннском кинофестивале получил японский актер Кодзи Якусе. Лучшей актрисой признана Мерве Диздар из Турции. Отмечается, что Якусе получил премию за игру в фильме „Идеальные дни“, который снял немецкий режиссер Вим Вендерс. Японец сыграл роль уборщика туалетов из Токио. А Диздар сыграла роль в фильме „О сухих травах“, над которым работал Нури Бильге Джейлан.

Также обладателями призов стали:

  • Большой приз жюри — „Зона интересов“

  • Приз жюри — „Опавшие листья“

  • Лучший режиссёр — Чан Ань Хунг („Рагу Додена Буффана“)

  • Лучший сценарий — „Монстр“

  • Золотая камера — „Внутри жёлтого кокона“

  • Особый взгляд — „Как заниматься сексом“

  • Лучший короткометражный фильм — „27“

  • Особый взгляд. Приз за режиссуру — „Мать всей лжи“

  • Особый взгляд. Приз жюри — „Стая“

  • Приз ФИПРЕССИ — „Зона интересов“

  • Приз ФИПРЕССИ. Особый взгляд — „Поселенцы“

  • Почётная Пальмовая ветвь — Майкл Дуглас

  • Собачья Пальмовая ветвь — „Химера“

Также в список „маст си“ настоящие киноманы могут добавить фильмы-участники конкурсной программы, оставшиеся без призов: „Молодость (весна)“, „Прошлым летом“, „Солнце будущего“, „Похищенный“, „Клуб Зеро“, „Чёрные мухи“, „Возвращение“, „Четыре дочери“, „Город астероидов“, „Май, декабрь“, „Подстрекательница“, „Старый дуб“, „Банель и Адама“.

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