В Каннах вручили „Золотую пальмовую ветвь“
Обладателем „Золотой пальмовой ветви“ 76-го Каннского кинофестиваля стала французский режиссер Жюстин Трие с фильмом „Траектория падения“.
В центре сюжета фильма-победителя — немецкая писательница Сандра, чей муж был найден мертвым после странного падения. Полиции показалось неубедительной версия о самоубийстве, поэтому Сандре предъявили обвинения в убийстве мужа. Единственный свидетель — одиннадцатилетний слепой сын Даниэль. Уверенный в невиновности матери, после начала суда Даниэль начинает сомневаться в том, что он именно он знает о том роковом дне.
Премию за лучшую мужскую роль на 76-м Каннском кинофестивале получил японский актер Кодзи Якусе. Лучшей актрисой признана Мерве Диздар из Турции. Отмечается, что Якусе получил премию за игру в фильме „Идеальные дни“, который снял немецкий режиссер Вим Вендерс. Японец сыграл роль уборщика туалетов из Токио. А Диздар сыграла роль в фильме „О сухих травах“, над которым работал Нури Бильге Джейлан.
Также обладателями призов стали:
Большой приз жюри — „Зона интересов“
Приз жюри — „Опавшие листья“
Лучший режиссёр — Чан Ань Хунг („Рагу Додена Буффана“)
Лучший сценарий — „Монстр“
Золотая камера — „Внутри жёлтого кокона“
Особый взгляд — „Как заниматься сексом“
Лучший короткометражный фильм — „27“
Особый взгляд. Приз за режиссуру — „Мать всей лжи“
Особый взгляд. Приз жюри — „Стая“
Приз ФИПРЕССИ — „Зона интересов“
Приз ФИПРЕССИ. Особый взгляд — „Поселенцы“
Почётная Пальмовая ветвь — Майкл Дуглас
Собачья Пальмовая ветвь — „Химера“
Также в список „маст си“ настоящие киноманы могут добавить фильмы-участники конкурсной программы, оставшиеся без призов: „Молодость (весна)“, „Прошлым летом“, „Солнце будущего“, „Похищенный“, „Клуб Зеро“, „Чёрные мухи“, „Возвращение“, „Четыре дочери“, „Город астероидов“, „Май, декабрь“, „Подстрекательница“, „Старый дуб“, „Банель и Адама“.