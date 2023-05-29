В Каннах вручили „Золотую пальмовую ветвь“

В центре сюжета фильма-победителя — немецкая писательница Сандра, чей муж был найден мертвым после странного падения. Полиции показалось неубедительной версия о самоубийстве, поэтому Сандре предъявили обвинения в убийстве мужа. Единственный свидетель — одиннадцатилетний слепой сын Даниэль. Уверенный в невиновности матери, после начала суда Даниэль начинает сомневаться в том, что он именно он знает о том роковом дне.