Экс-игрок эстонского клуба „Что? Где? Когда?“ получил Хрустальный атом на российском пропагандистском ТВ
Москвич Павел Ершов был назван лучшим игроком последней игры „Что? Где? Когда?“, состоявшейся 28 мая на Первом канале. До начала войны в Украине Ершов выступал в эстонской версии телеигры (команда Андрея Коробейника), которая транслировалась на телеканале ETV+.
Ершову удалось ответить на два вопроса досрочно, его команда (капитан Алена Повышева) одержала победу со счетом 6:3, а экс-игрок эстонского клуба получил „Хрустальный атом“ — символический приз лучшему игроку передачи.
Выступление Ершова, который является популярным игроком и редактором в спортивной версии игры „Что? Где? Когда?“, вызвало негодование у украинских знатоков. Один из них —Александр Кудрявцев — написал, что „Ершов блистал в тот момент, когда по Киеву летела новая партия ракет“.
Появление Ершова в программе на Первом канале произошло из-за того, что многие игроки после начала российской агрессии в Украине покинули клуб, а некоторые и страну. В частности, в клубе больше не играют представители Украины (Елена Потанина, Алексей Самулев и другие), а также единственный представитель Эстонии Андрей Коробейник.
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