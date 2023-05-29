Шоубиз
29.05.2023, 11:01

Экс-игрок эстонского клуба „Что? Где? Когда?“ получил Хрустальный атом на российском пропагандистском ТВ

 
Павел Ершов
Павел Ершов
ФОТО: Владислава Снурникова | ERR

Москвич Павел Ершов был назван лучшим игроком последней игры „Что? Где? Когда?“, состоявшейся 28 мая на Первом канале. До начала войны в Украине Ершов выступал в эстонской версии телеигры (команда Андрея Коробейника), которая транслировалась на телеканале ETV+.

Ершову удалось ответить на два вопроса досрочно, его команда (капитан Алена Повышева) одержала победу со счетом 6:3, а экс-игрок эстонского клуба получил „Хрустальный атом“ — символический приз лучшему игроку передачи.

Выступление Ершова, который является популярным игроком и редактором в спортивной версии игры „Что? Где? Когда?“, вызвало негодование у украинских знатоков. Один из них —Александр Кудрявцев — написал, что „Ершов блистал в тот момент, когда по Киеву летела новая партия ракет“.

Появление Ершова в программе на Первом канале произошло из-за того, что многие игроки после начала российской агрессии в Украине покинули клуб, а некоторые и страну. В частности, в клубе больше не играют представители Украины (Елена Потанина, Алексей Самулев и другие), а также единственный представитель Эстонии Андрей Коробейник.

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