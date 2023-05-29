„Ноги поломаю“: Леонид Агутин угрожает ухажерам дочери

Елизавета Варум с детства живет в США. Как известно, она решила пойти по стопам родителей и увлекается творчеством, выступает в собственной рок-группе Without Gravity. Девушка сама пишет музыку и владеет игрой на музыкальных инструментах. И хотя родители не занимались полноценно воспитанием дочери из-за занятости карьерой и постоянными гастролями, с ней они всегда на связи и в курсе всех событий.

Лиза рассказывает семье всеми радостями, неудачами, новыми победами и переживаниями. А звездный отец дает жизненные и профессиональные советы. Певец мечтает, чтобы 24-летняя наследница подарила им с Варум внуков, но Лиза с этим дело пока не торопится. Для начала ей нужно определится с избранником.

„Я всем женихам говорю одно и тоже: „Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги“. Все остальное мне неважно. Пусть живут. А мы будем помогать по мере возможности“, — прокомментировал Агутин.

У Лизы были отношения с молодым человеком, которые продлились три года. За это время родители хорошо узнали его, но пара распалась. „Сейчас у нее появился новый парень. Он замечательный, начинаем теперь к нему привыкать. А как оно будет дальше, никто не знает. В ее личную жизнь мы с Анжеликой не вмешиваемся. Мы привыкаем к тому, кого любит наша дочь“, — отметил 54-летний музыкант.