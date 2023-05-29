„Не могу работать в России“: Яна Троянова рассказала, куда уехала

На самом деле актриса обосновалась в Европе. „Я вообще не собиралась во Францию. Просто понимала, выскочи — потом подумаем“, — рассказала Троянова в беседе с Юрием Дудем.

Яна призналась, что покинула Россию еще осенью. „Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября. Удивительно, что как раз заканчиваются съемки сериала… Около меня уже фээсбэшники…“ — отметила актриса.

Артистка добавила, что была рада быстрому получению всех необходимых документов. „Мне звонят из визового центра и говорят: „Вам нужно донести еще кое-что“. Все удивились, потому что сейчас всех русских шлют. Я что-то быстро еще дособирала, послала по электронной почте. Для меня были какие-то, я бы сказала, привилегии. Вдруг 15 октября мне на дом доставляют визу. Не могу поверить, что ставила себе эту дату и покидаю страну 15 октября. Сначала Стамбул. Сижу там два дня на берегу моря и реву. Понимаю, что все — беру билеты в Париж и лечу. У меня виза таланта — она дается на основании того, что я более не могу делать проекты в России, не могу работать в России, плюс они, конечно, просят показать, что я боролась против режима“, — подчеркнула она.

Сначала Троянова жила в Париже, затем в Пюто, а сейчас она ищет недвижимость в другом городе. „Я в Версале, но мы тут не будем оставаться. Скучно? Да. Для меня это пока слишком по-пенсионерски. Но не могу и в шумном Париже. На Монмартре у меня стащили телефон. В Версале я на разведке. Поеду дальше, но моя база — Франция. Испытываю огромную благодарность, что могу перемещаться по миру, могу всегда вернуться сюда, через четыре года получить вид на жительство. Мне нужно интегрироваться, поэтому будем думать, что здесь тоже нужно работать. Пока я ищу точку, где бы жила. Поэтому еще поеду в некоторые страны. Вообще мечта уехать в Африку и пропасть, но пока совесть не позволяет“, — заключила она.