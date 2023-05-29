В Индии чиновник осушил водохранилище, чтобы найти упавший смартфон

„Поскольку я местный, некоторые жители деревни, которые умеют плавать, нырнули, чтобы найти мой телефон. Два дня искали. Когда не получилось, они предложили слить воду на несколько футов. Я сказал, что телефон все равно будет уже не рабочим, но местные жители, которые ко мне хорошо относятся, настаивали на том, что хотят найти его для меня“, — заявил Вишвас.

Он арендовал два насоса и выкачал 100 тысяч литров воды. На глубине около трех метров он нашел телефон, но включить его так и не смог.

В это время к водохранилищу прибыли сотрудники Министерства водных ресурсов Индии. Они заявили, что не давали разрешения на откачку воды. После этого Вишваса отстранили от работы, сейчас он под следствием.

В свое оправдание чиновник говорит, что водохранилище не используется для орошения или доставки питьевой воды — то есть его действия не нанесли никому вреда.