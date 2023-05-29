„Меган промыла ему мозги“: дворецкий принцессы Дианы пожалел принца Гарри
Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл заявил, что сочувствует принцу Гарри. Он уверен, что британский монарх все это время действовал не по своей воле.
Пол желает, чтобы Гарри наконец очнулся и понял, что он сделал со своей жизнью, отказавшись от родных ради супруги. Дворецкий не осуждает принца, а искренне сочувствует ему. „Понял ли он, что ему промывали мозги и он был загипнотизирован ее красотой или чем-то еще?“ — заявил дворецкий в интервью.
Баррелл не сомневается в том, что Гарри вернется в Великобританию, когда окончательно поймет, насколько ошибался в Меган. „Я думаю, когда это произойдет, его отец и брат примут его с распростертыми объятиями“, — цитирует New York Post Пола.
Сейчас Меган Маркл и принц Гарри живут в Америке. Туда они переехали больше трех лет назад. Муж американской актрисы в одиночестве побывал на коронации. Он прилетел в родную страну ровно на сутки, чтобы успеть вернуться на празднование дня рождения сына.