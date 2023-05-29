„Меган промыла ему мозги“: дворецкий принцессы Дианы пожалел принца Гарри

Пол желает, чтобы Гарри наконец очнулся и понял, что он сделал со своей жизнью, отказавшись от родных ради супруги. Дворецкий не осуждает принца, а искренне сочувствует ему. „Понял ли он, что ему промывали мозги и он был загипнотизирован ее красотой или чем-то еще?“ — заявил дворецкий в интервью.

Баррелл не сомневается в том, что Гарри вернется в Великобританию, когда окончательно поймет, насколько ошибался в Меган. „Я думаю, когда это произойдет, его отец и брат примут его с распростертыми объятиями“, — цитирует New York Post Пола.

Сейчас Меган Маркл и принц Гарри живут в Америке. Туда они переехали больше трех лет назад. Муж американской актрисы в одиночестве побывал на коронации. Он прилетел в родную страну ровно на сутки, чтобы успеть вернуться на празднование дня рождения сына.