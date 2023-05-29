Ничто его не берет! Выйдет пятая часть „Джона Уика“

Представители Lionsgate рассказали, что к выходу „Джона Уика 5“ все проекты вселенной будут „органично соединены“, передает ComicBook. Премьера „Джона Уика 4“ в мире состоялась 13 марта, фильм также вышел в официальный российский прокат. Боевик заработал 429 миллионов долларов при бюджете в 90 миллионов.

Общая прибыль серии фильмов про Джона Уика составила миллиард долларов. Новый фильм с Киану Ривзом стал самым длинным во франшизе с хронометражем 2 часа 49 минут с титрами. Режиссер картины Чад Стахелски признался, что из четвертого „Джона Уика“ вырезали 55 минут после монтажа первой версии.

Постановщик сразу понял, что не может выпустить „Джон Уик 4“ длительностью 3 часа и 45 минут. Он заставлял команду монтажеров пересматривать фильм полностью каждый раз, когда из него вырезали даже 30-секундную сцену.

Ранее стало известно, что Киану Ривз снимется в „Балерине“, полнометражном спин-оффе „Джона Уика“. Актер появится на экране в образе киллера. Главная роль в боевике досталась Ане де Армас , она сыграла девушку, которая мстит за свою семью. Премьера боевика состоится в 2024 году.