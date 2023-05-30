Читатель возмущен: почему рэпер Томми Кэш паркует свой люксовый Porsche на место для инвалидов?

На фотографиях, которые прислал читатель, видно, как 24 мая рэпер паркуется перед торговым центром Magistrali на месте для инвалидов. При этом Кэш еще и поставил машину криво – судя по фото, ее задняя часть вышла за пределы парковочного места.

Тем не менее, так как на фото видно, что рэпер находится за рулем автомобиля, то нельзя утверждать, что он припарковался на месте для инвалидов - возможно, он лишь временно там остановился или же совершал какой-то маневр и временно заехал на это место.