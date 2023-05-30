Арнольд Шварценеггер поблагодарил Эстонию: это все благодаря вам!

Сериал „Фубар“ 75-летнего Шварценеггера сейчас занимает первую позицию в ТОП-10 самых просматриваемых сериалов Netflix. Всего за пару дней вышедший 25 мая сериал стал самым просматриваемым среди пользователей из Эстонии.

„Это было неизбежно“, - написал в Twitter один из эстонских фанатов, на что актер ему ответил: „Это не было неизбежно - первое место удалось достичь благодаря вам! Спасибо, Эстония!“

„Фубар“ - американский комедийный боевик, состоящий из 8 эпизодов. Сюжет таков: Люк, которого играет Шварценеггер, и его дочь Эмма много лет скрывали друг от друга, что являются оперативниками ЦРУ. Узнав правду, они понимают, что не знали ничего друг о друге.