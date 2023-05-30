Тело популярного бразильского актера нашли в сундуке под слоем бетона
В трагической саге, по которой впору снимать криминальный сериал, поставлена финальная точка. Звезда бразильских мыльных опер Джефферсон Мачадо пропал еще в январе, — вспоминает Super. Наконец он нашёлся, и обстоятельства смерти будут интересовать не только поклонников, но и любителей детективов.
В январе к семье 44-летнего актера обратились зоозащитники, рассказавшие, что восемь собак мужчины находятся без присмотра у него дома в Рио. А вскоре и сами близкие заподозрили неладное: по словам матери Мачадо, в последний раз она разговаривала с сыном в конце января — тогда он рассказал, что уехал на кастинг в Сан-Паулу и остановился у приятеля. Сразу после этого она начала получать от Джефферсона подозрительные сообщения, в которых было много орфографических ошибок. А вот от созвона он категорически отказывался: якобы уронил телефон в унитаз и теперь может только писать. Тут родители актера забили тревогу и обратились в полицию.
И вот в конце мая правоохранители сделали страшное открытие: тело звезды обнаружили в деревянном сундуке под бетонным полом лачуги в Рио-де-Жанейро. Как пишет портал Daily Mail, для эксгумации понадобилось девять человек. По словам правоохранителей, мужчину задушили — следы от удавки нашли на шее. Руки актера были связаны. Расследование продолжается: на данный момент личность основного подозреваемого не установлена. Полиция считает, что убийцей может быть парень, который арендовал дом. Соседи видели его заходящим на территорию через несколько месяцев после трагедии. По версии следствия, Мачадо был знаком с убийцей.
„Джефферсон был хладнокровно и жестоко убит завистливыми, злыми и, конечно же, беспринципными людьми“, — написал друг семьи на странице актера в соцсетях. Последней работой Мачадо стала роль в теленовелелле „Рейс“. Годом ранее он снялся в фильме „Эффект плацебо“, для которого также написал сценарий в качестве соавтора.