Тело популярного бразильского актера нашли в сундуке под слоем бетона

В январе к семье 44-летнего актера обратились зоозащитники, рассказавшие, что восемь собак мужчины находятся без присмотра у него дома в Рио. А вскоре и сами близкие заподозрили неладное: по словам матери Мачадо, в последний раз она разговаривала с сыном в конце января — тогда он рассказал, что уехал на кастинг в Сан-Паулу и остановился у приятеля. Сразу после этого она начала получать от Джефферсона подозрительные сообщения, в которых было много орфографических ошибок. А вот от созвона он категорически отказывался: якобы уронил телефон в унитаз и теперь может только писать. Тут родители актера забили тревогу и обратились в полицию.