Чего ж вам надо?! Билли Айлиш ответила хейтерам

исполнительница в начале своей карьеры предпочитала носить вещи оверсайз. Однако со временем Билли начала все чаще примерять женственные образы, что многим не понравилось.

„Первые пять лет моей карьеры вы, дураки, постоянно критиковали меня за то, что я одеваюсь как пацанка. Мне постоянно говорили, что я бы выглядела сексуальнее, если бы вела себя как женщина. А теперь, когда я, наконец, чувствую себя относительно комфортно, надевая что-то женственное, вы же называете меня продажной и говорите, что я изменилась, что я уже не та“, — написала певица.

Айлиш попросила хейтеров „оставить женщин в покое“. Звезда добавила, что „феминность“ не всегда означает „слабость“ и что нет ничего удивительного в том, что в разное время человек может хотеть по-разному себя проявлять.

„Любопытный факт! У женщин может быть много граней. Хотите верьте, хотите нет, но женщин могут интересовать разные вещи“, — отметила она.