Постарела в одночасье: фото Риз Уизерспун после развода огорчили поклонников

В 2011 году они поженились, а в 2012 году Риз родила от Джима своего третьего ребенка — сына Теннесси. Муж принял двух детей Риз и растил их как своих. Казалось, что союз крепкий, и оба в нем по-настоящему счастливы. Даже во время появлений на светских мероприятиях у возлюбленных не сходила улыбка с лица.

Однако и таким успешным отношениям пришел конец. О разводе Риз сообщила в своем личном блоге в социальных сетях. Причиной разрыва, по словам Риз, стали „непреодолимые различия“ между партнерами. Но источники утверждают, что настоящим камнем раздора стала продажа их совместной продюсерской компании. После заключения сделки оказалось, что это агентство было единственным, что объединяло пару, и на самом деле, между ними нет ничего общего.

При этом актриса отмечает, что, хотя решение о разводе было трудным, между бывшими супругами сохраняются теплые отношения. Драмы между ними нет, главное сейчас для Риз и Джима — воспитание их 10-летнего сына.

Тем не менее, Риз признается, что период после развода оказался для нее тяжелым. И такие сильные переживания отразились на актрисе. Недавно Уизерспун была замечена на улице в кремовой водолазке под черным жилетом. Выглядела при этом Риз по-настоящему уставшей. От сияющего молодого лица не осталось и следа — появились морщины, указывающие на возраст актрисы. В марте Риз исполнилось 47 лет.