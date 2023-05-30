ФОТО и ВИДЕО | Все очень просто. Пугачева обняла Макаревича на концерте „Машины времени“ в Израиле(1)
Певица Алла Пугачева посетила концерт группы „Машины времени“ в Израиле. В фан-группах артистки в соцсетях появились видео, на которых она стоит на сцене в обнимку с участниками коллектива Андреем Макаревичем и Александром Кутиковым.
Пугачева поздравила группу с днем рождения.
„Машина времени“ в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья!“ — написала она.
Артистка также поделилась роликами, на которых она вместе с залом подпевает припев хита группы „Поворот“.
Пугачева уехала из России в середине 2022 года вслед за мужем – юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Осенью 2022 года артистка возвращалась в Москву, чтобы забрать документы своих детей, 9-летних Гарри и Лизы, из школы. Сейчас они учатся в русско-еврейской школе в Израиле.
Андрей Макаревич также живет в Израиле вместе с женой Эйнат Кляйн, 30 марта 2022 года у супругов родился сын Эйтан. У ребенка не будет российского гражданства. По словам Макаревича, израильских документов сыну будет достаточно.