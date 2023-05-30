30.05.2023, 17:00
Москва в шоке от атаки беспилотников. А Анастасия Волочкова пожаловалась на шум взрыва(23)
ФОТО: Youtube
Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram пожаловалась на громкий шум от сбитого рядом с ее загородным домом беспилотника.
„Два часа назад я проснулась от таких ужасных взрывов. У нас неподалеку просто воинская часть. Оказывается, рядом сбит беспилотник“, — заявила Волочкова.
Она добавила, что ей начали звонить знакомые и справляться о ее самочувствии. Танцовщица заверила близких, что чувствует себя хорошо. Однако, по словам Волочковой, она сильно испугалась и после инцидента спать уже не могла.