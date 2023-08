ИНТЕРВЬЮ | Крестный отец русского рока Артемий Троицкий: я стал иноагентом в 1963 году, когда впервые услышал The Beatles

„1983. aasta septembris lasti mind töölt lahti, ametlikult selle pärast, et tulin Tallinna komandeeringust kaks päeva hiljem tagasi. Aga tegelik põhjus oli see, et ma keeldusin KGB koputajaks hakkama,“ sõnab Artemi Troitski.

ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia