Шоубиз
24.08.2023, 09:30

ИНТЕРВЬЮ | Крестный отец русского рока Артемий Троицкий: я стал иноагентом в 1963 году, когда впервые услышал The Beatles

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„1983. aasta septembris lasti mind töölt lahti, ametlikult selle pärast, et tulin Tallinna komandeeringust kaks päeva hiljem tagasi. Aga tegelik põhjus oli see, et ma keeldusin KGB koputajaks hakkama,“ sõnab Artemi Troitski.
„1983. aasta septembris lasti mind töölt lahti, ametlikult selle pärast, et tulin Tallinna komandeeringust kaks päeva hiljem tagasi. Aga tegelik põhjus oli see, et ma keeldusin KGB koputajaks hakkama,“ sõnab Artemi Troitski.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

„Если население Эстонии в масштабе Советского Союза составляло менее одного процента, то вклад эстонских артистов в советский рок был не меньше 30–40 процентов“, — говорит известный музыкальный критик Артемий Троицкий, который в настоящее время живет в Таллинне.

Сравнивая те времена и сегодняшние: когда было страшнее?

В советские времена было намного проще. Но я не могу провести объективное сравнение, потому что тогда я находился в Советском Союзе, а сейчас я нахожусь в стране Евросоюза и НАТО. Поэтому сейчас мне вообще не страшно и очень смешно… Недавно в какой-то ватной русскоязычной прессе вышла новость, что Артемия Троицкого в Риге избили какие-то журналисты. Причем приводились мои цитаты. Это, конечно, стопроцентная ложь, никто меня не избивал. Ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Вильнюсе, нигде. Я себя чувствую в абсолютной безопасности.

Но если бы я сейчас находился в России, то мне, конечно…

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