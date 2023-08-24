ИНТЕРВЬЮ | Крестный отец русского рока Артемий Троицкий: я стал иноагентом в 1963 году, когда впервые услышал The Beatles

Сравнивая те времена и сегодняшние: когда было страшнее?

В советские времена было намного проще. Но я не могу провести объективное сравнение, потому что тогда я находился в Советском Союзе, а сейчас я нахожусь в стране Евросоюза и НАТО. Поэтому сейчас мне вообще не страшно и очень смешно… Недавно в какой-то ватной русскоязычной прессе вышла новость, что Артемия Троицкого в Риге избили какие-то журналисты. Причем приводились мои цитаты. Это, конечно, стопроцентная ложь, никто меня не избивал. Ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Вильнюсе, нигде. Я себя чувствую в абсолютной безопасности.