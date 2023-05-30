Еще больше и вкуснее чем когда либо! Большая улица еды на Певческом поле!

По словам пресс - секретаря мероприятия Рено Хекконенса - „Жители и гости столицы на ура восприняли фестиваль в прошлом году, поэтому в этом году он снова будет проходить в двухдневном формате. Для посетителей фестиваля будет предложен самый большой кластер уличной еды в Балтии. Мы рады, что в рамках фестиваля еду и напитки будут предлагать не только довольно известные бренды уличной еды, но и экспаты, которым наш фестиваль даст возможность познакомить посетителей фестиваль с аутентичной уличной едой своей страны. В этом году фестиваль будет по - настоящему международный“.

В течение обоих дней гостей фестиваля ждет обширная музыкальная программа. Будет работать несколько DJ-зон, с резидентами Noorte DJ Kool. В обои дни фестиваля состоится соревнование по поеданию бургеров.

По традиции в рамках фестиваля работает большой парк Sky Тиволи из Чехии. На месте будет более 15 аттракционов, как для взрослых так и детей. Также будет работать детская зона и мини - зоопарк.

Фестиваль Большая улица еды будет открыт в субботу, 3 июня с 12:00 до 23:00 и в воскресенье 4 июня с 12:00 до 23:00. Вход на фестиваль с ворот Ору и Мере.

Помимо Таллинна в этом году фестиваль Большая улицы будет проходить в Раквере (10 июня) и в Хаапсалу (21-22 июля).