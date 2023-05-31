Рижские хитмейкеры выпустили новую песню и клип

Команда „Perfam“ ранее команда уже написала песню „Я Банан“, которая стала трендом в социальной сети „TikTok“ и собрала более 6 миллионов просмотров на YouTube, а также стала одной из любимых песен множества детей.

Автором и вдохновителем творческого проекта „Perfam“ является рижский шоумен Вячеслав Хирный (SanSay). Вместе со своими коллегами „SuperErik“, „VR“, „Multiman“ и „Playman“ являются авторами и ведущими различных увлекательных мероприятий для детей и взрослых, а также создают интерактивный материал для различных социальных сетей, собирая миллионные просмотры.

— Помните, как в детстве мы становились друг другу лицом, хлопали в ладоши и повторяли ритмичные стихи на каком-то тарабарском языке: „Дзюба-дзюба-дзюба-дзюба,

Дзюба дони-дони А! »? - говорит Хирный, - игра была очень популярна в 80-90 годах, да и до сих пор многие из нас помнят наизусть эти забавные стишки.

По словам Вячеслава, идея клипа пришла во время подготовки программы летнего лагеря, который вот уже около 10 лет собирает на летнюю „тусовку“ детей самого разного возраста. Прилипчивая незатейливая мелодия незаметно трансформировалась в полноценную музыкальную композицию.

Режиссером нового видеоклипа стал Михаил Виноградов, который работал с такими артистами, как Егор Крид, Лобода, Моргенштерном, Jony и многими другими.

Оператор: Никита Тарасов

Цветовое решения: Виктор Малыгин

Продюсер: Милана Ластовская