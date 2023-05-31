На частном эстонском острове состоится горячая тусовка Танцевальный Рай Island Party Fest!(3)
VIIRELAID – это рай между небом и землей:
• Магические рассветы и закаты
• Морская вода, купание с тюленями, баня и бассейн
• Девственная природа, деликатесы, бодрящие напитки и неповторимая магия острова
Всего 200 гостей!
2 НОЧИ И 2 ДНЯ на невероятно красивом частном острове VIIRELAID!
Где:
5 ВЕЧЕРИНОК, 4 ДИДЖЕЯ И 3 ТАНЦПОЛА:
на сцене танцпола хаус-музыки играют лучшие девушки-диджеи Эстонии, известные в клубах Ибицы и Лондона: DJ JANIKA TENN и DJ BIZA
на сцене танцпола с русской музыкой играют резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON
Мистическое огненное и завораживающее танцевальное LED-шоу SURYA FIRE STUDIO как днем так и ночью
Незабываемые вечеринки на закате с чил музыкой и любимыми коктейлями.
Веселая пенная вечеринка у бассейна с розовыми фламинго и обворожительными танцовщицами.
Приветственная анимация
Раскрашивание лица и кальянная зона
Вдохновляющая атмосфера и потрясающие люди
Вдохнем свежего островного воздуха и потанцуем до рассвета
Прекрасная возможность вырваться из суеты будничных дней, устроить себе маленький отпуск и расслабиться на вечеринке.
Проведем время вместе, подальше ото всех и всего и насладимся жизнью
Если ты думаешь, что уже все в жизни видел, то ты ошибаешься – будь на месте на грандиозном событии лета 2023
Билеты в продаже в ограниченном количестве, до 4 июня самым быстрым стоимость 129 евро, позднее, для тех, кто долго думает – 169 евро
Специальный автобус туда и обратно из Таллинна до порта Виртсу и из Виртсу до Таллинна – 17 евро в одну сторону (только в предварительной продаже до 30.06)
Также никто не исключает возможность приехать на машине, которую можно оставить на парковке Виртсу порта
Добраться на катере из порта Виртсу до острова и обратно в реальность стоит 25 евро (покупай заранее, так как на месте стоимость 35 евро/человек или 150 евро/частная поездка)
На своем катере, лодке, скутере, вертолете, сапе или вплавь - бесплатно
Прибытие на остров 15 июля в 14:00 и сек-аут 17 июля самое позднее в 12:00
Бронирование комнаты на две ночи, чтобы полноценно вдохнуть райский воздух. Билеты, размещение и другое можно купить здесь: https://viirelaid.ee/p/tantsuparadiis-15-17-juuli-viirelaiul/ Дополнительная информация: тел. (+372) 50 24262 или gert@musicfactory.ee Смотри: www.trai.ee