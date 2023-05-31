На частном эстонском острове состоится горячая тусовка Танцевальный Рай Island Party Fest!

Всего 200 гостей!

2 НОЧИ И 2 ДНЯ на невероятно красивом частном острове VIIRELAID!

Где:

5 ВЕЧЕРИНОК, 4 ДИДЖЕЯ И 3 ТАНЦПОЛА:

на сцене танцпола хаус-музыки играют лучшие девушки-диджеи Эстонии, известные в клубах Ибицы и Лондона: DJ JANIKA TENN и DJ BIZA

на сцене танцпола с русской музыкой играют резиденты вечеринки DJ BELL и DJ PETERSON

Мистическое огненное и завораживающее танцевальное LED-шоу SURYA FIRE STUDIO как днем так и ночью

Незабываемые вечеринки на закате с чил музыкой и любимыми коктейлями.

Веселая пенная вечеринка у бассейна с розовыми фламинго и обворожительными танцовщицами.

Приветственная анимация

Раскрашивание лица и кальянная зона

Вдохновляющая атмосфера и потрясающие люди

Вдохнем свежего островного воздуха и потанцуем до рассвета

Прекрасная возможность вырваться из суеты будничных дней, устроить себе маленький отпуск и расслабиться на вечеринке.

Проведем время вместе, подальше ото всех и всего и насладимся жизнью

Если ты думаешь, что уже все в жизни видел, то ты ошибаешься – будь на месте на грандиозном событии лета 2023

Билеты в продаже в ограниченном количестве, до 4 июня самым быстрым стоимость 129 евро, позднее, для тех, кто долго думает – 169 евро

Специальный автобус туда и обратно из Таллинна до порта Виртсу и из Виртсу до Таллинна – 17 евро в одну сторону (только в предварительной продаже до 30.06)

Также никто не исключает возможность приехать на машине, которую можно оставить на парковке Виртсу порта

Добраться на катере из порта Виртсу до острова и обратно в реальность стоит 25 евро (покупай заранее, так как на месте стоимость 35 евро/человек или 150 евро/частная поездка)

На своем катере, лодке, скутере, вертолете, сапе или вплавь - бесплатно

Прибытие на остров 15 июля в 14:00 и сек-аут 17 июля самое позднее в 12:00