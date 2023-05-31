Молодая возлюбленная 83-летнего Аль Пачино ждет ребенка

Знаменитости встречаются с апреля 2022 года. Пара впервые спровоцировала слухи о романе, когда звезд сфотографировали за совместным ужином. После этого в СМИ появилась информация, что Пачино действительно тайно начал отношения во время пандемии.

У актера есть 33-летняя дочь Джули Мари от бывшей избранницы, тренера по актерскому мастерству Джен Таррант. У него также есть 22-летние близнецы Антон и Оливия от Беверли Д'Анджело, с которой он встречался с 1997 по 2003 год.

Нур Алфаллах и раньше встречалась с мужчинами намного старше себя: до Аль Пачино у девушки был роман с 78-летним Миком Джаггером и с 91-летним Клинтом Иствудом. Что касается Аль Пачино, последние серьезные отношения у него были с израильской актрисой Мейталь Дохан. Пара распалась, когда Мейталь было 40 лет, а Пачино 79.